Söke'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlanıyor

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Sina İşçibaşı ve Münevver Babalı şiir okurken, tören Zeybek oyunları gösterisi ile sona erdi.

Söke halkının işgale boyun eğmediğini belirten Gül, "Sökeliler, vatanını canı pahasına savunmuş ve tarihte eşine az rastlanır bir hürriyet destanı yazmıştır. Bugün bu topraklarda bağımsız yaşamamızın sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, törendeki konuşmasında bugünün bağımsızlık aşkıyla yanmış yüreklerin zaferini, özgürlüğün kıymetini simgeleyen bir gün olduğunu vurguladı.

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