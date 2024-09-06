Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'de Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştığına dair ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, denizdeki 5 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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