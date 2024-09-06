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        Göztepe Cimnastik Şubesi Kuşadası'nda hazırlık kampı gerçekleştirdi

        Göztepe Cimnastik Şubesi 60 sporcu ile Kuşadası'nda hazırlık kampı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:10
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        Göztepe Cimnastik Şubesi Kuşadası'nda hazırlık kampı gerçekleştirdi
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        Göztepe Cimnastik Şubesi 60 sporcu ile Kuşadası'nda hazırlık kampı düzenledi.

        Şube Yöneticisi Coşkun Boncuk yönetimindeki kampta genç cimnastikçiler 25 antrenör eşliğinde mental ve fiziksel eğitim aldı.

        Boncuk, Türkiye’de ilk kez altyapıda cimnastikçilerin sezon öncesi hazırlık kampına alındığını belirtti.

        Göztepe'de temel prensibin profesyonel hareket etmek olduğunu söyleyen Boncuk, "Kampımızda cimnastikçilere düzenli bir sporcu yaşamının nasıl olması gerektiğini gösterdik ve uygulamalı eğitimler verdik. Sporcularımızın iletişim becerilerinin, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi için çalışmalar yaptık. Sezon içerisinde eğitim ve gelişim kamplarımızı tekrarlayacağız. Kısa zamanda ülke cimnastiğine birçok yıldız kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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