Nazilli'de çarşıdaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı'da H.K'ye ait perde dükkanında yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Yangının yakılan tütsü nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.
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