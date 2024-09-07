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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:45
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Hüseyin Eker'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, H.G yönetimindeki 34 DMG 474 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yola savrulan Eker ve motosikletteki İ.Ö. (17) yaralandı.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İ.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Eker'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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