Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hüseyin Eker'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, H.G yönetimindeki 34 DMG 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Yola savrulan Eker ve motosikletteki İ.Ö. (17) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İ.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Eker'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
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