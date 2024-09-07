Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, burada yaptığı konuşmada, bir grup vatanseverin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde 7 Eylül'de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.