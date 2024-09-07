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        Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:57
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        Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Belediye Başkanı Burak Zencirci, burada yaptığı konuşmada, bir grup vatanseverin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde 7 Eylül'de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını anımsattı.

        Zencirci, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı ve milletin canını ve malını koyduğu mücadele sonucunda elde edilen zaferleri korumanın herkesin ortak görev ve gayesi olduğuna dikkat çekti.

        Konuşmanın ardından Kanlı Bahçe'deki Şehitler Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Müftüsü Selman Coşkun eşliğinde şehitler için dua edildi.

        Merkez Çarşı Sarı Hatun Caminin önünde de lokma dökülerek mevlit okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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