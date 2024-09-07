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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki dede evine Türk bayrakları asıldı

        Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:19
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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki dede evine Türk bayrakları asıldı
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        Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarının yaşadığı Aydın'ın Didim ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

        Acı haberi dün alan yakınları, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine geldi, taziyeleri kabul etti.

        Sağlığının olumsuz etkilenmesinden endişe etmeleri nedeniyle dede Eygi'ye acı haberi henüz vermeyen aile üyeleri, bu nedenle taziye çadırı kurmadı.

        Evin bulunduğu binaya Türk bayrakları asan Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklama yaptı.

        Kardeşi ve ailesinin 25 yıl önce ABD'ye taşındığını, Ayşenur'un o dönem henüz 1 yaşında olduğunu anlatan Eygi, yeğeninin akraba ziyaretleri için sık sık memleketine geldiğini anlattı.

        Yeğeninin en son 15 gün önce kendilerini Didim'de ziyaret ettiğini, Muğla ve Antalya'daki akrabalarına da gittikten sonra İstanbul'a döndüğünü aktaran Eygi, "Oradan da BM toplantısı için Ürdün'e geçeceğini söyledi. Filistin'e geçeceğini bize söylemedi. Belki de karşı çıkacağız diye söylemedi." dedi.

        Yeğeninin dünyanın dört bir yanındaki zulümlere duyarlı bir insan olduğunu anlatan Eygi, şöyle konuştu:

        "O bizden çok çok farklı düşünen birisiydi insanlık açısından. Sadece burası değil geçmiş dönemde Myanmar'a da gitti orada Arakan'daki Müslümanlara yapılan katliam için. Geçen İtalya'ya gitti oradaki mülteciler için. Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönüllü olarak gidiyordu."

        - Didim'de defnedilmesi planlanıyor

        Eygi, yeğeninin ABD'de üniversiteden mezun olurken de Filistin bayrağı açtığını, akademik kariyer düşündüğünü ve BM'nin tüm toplantılarına da katıldığını ifade etti.

        Kardeşiyle dün telefonla görüştüğünü belirten Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesini planladıklarını söylediğini de aktardı.

        - İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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