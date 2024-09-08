Aydın, kurtuluş coşkusunu Funda Arar konseriyle yaşadı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şarkıcı, "Yak gel", "Unutamadım", "Mevsim bahar olunca" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Arar'a katılımcılar da eşlik etti.
Konser öncesi Efeler Belediyesi fener alayı düzenledi.
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