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        Merhum Vali Yazıcıoğlu, Söke'de mezarı başında anıldı

        Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:32
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        Merhum Vali Yazıcıoğlu, Söke'de mezarı başında anıldı
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        Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 21. yılında doğum yeri Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Söke Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri, 21 yıl olmasına rağmen acısını içlerinde hissettiklerini söyledi.

        Yazıcıoğlu'nu işleri çok hızlı halleden biri olduğunu hatırlatan İleri, "En son İlber Ortaylı'nın bir yazısı vardı. Ona yatakta ölüm yakışmazdı yazmıştı. Gerçekten o sözünden de çok etkilendim. 55 yılına belki de 155 yıllık bir zaman sığdırdı. Sadece bu bölgelere değil. Türkiye'nin her yerinde bir iz bıraktı. İnşallah bundan sonra gençlerimize örnek olur." dedi.

        Anma töreni için Adıyaman'dan gelen hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berkay Çelik de kendisine Recep Yazıcıoğlu'nu örnek aldığını, bu nedenle üniversitede hukuk fakültesini seçtiğini ifade etti.

        Anma törenine, AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz, AK Parti Söke Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört, Yazıcıoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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