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        Germencik'te eğitim öğretim yılı başladı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:29
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        Germencik'te eğitim öğretim yılı başladı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi’nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şehit Cafer İlkokulu'nda tören gerçeklleştirildi.

        Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 650 öğretmen ve 7 bin 400 öğrencisiyle Germencik'in koskocaman bir aile olduğunu belirterek, "İnşallah hep birlikte başarı dolu bir eğitim öğretim yılımızı en iyi şekilde sürdürürüz." dedi.

        Törene kaymakam Turgay Gülenç ve belediye başkanı Burak Zencirci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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