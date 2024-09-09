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        Nazilli'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Nazilli'de, CHP İlçe Başkanlığınca partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:33
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        Nazilli'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Nazilli'de, CHP İlçe Başkanlığınca partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İstasyon Meydanı'ndaki programda, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ökmen, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını andı.

        Daha sonra partiye uzun yıllar hizmet etmiş kişilere plaket verildi.

        CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Nazilli'deki etkinliğe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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