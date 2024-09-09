Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesini ziyaret etti

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine giden Çerçioğlu, aileye başsağlığı diledi.

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