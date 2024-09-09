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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesini ziyaret etti

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Didim ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:32
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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İsrail askerlerince öldürülen Eygi'nin ailesini ziyaret etti
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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Didim ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine giden Çerçioğlu, aileye başsağlığı diledi.

        Özlem Çerçioğlu, "Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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