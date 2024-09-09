Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Erbakan'dan, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 20:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbakan'dan, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım." dedi

        Erbakan'ın, Aydın'daki temasları kapsamında, Efeler ilçesinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın olayı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

        Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

        "Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır. Gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi, bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır."

        Daha sonra Söke ilçesine geçen Erbakan, pamuk üreticileriyle bir araya gelip taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtılıyor!
        Beklenen iPhone 16 tanıtılıyor!
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İsrail askerlerince öldürülen...
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, İsrail askerlerince öldürülen...
        Nazilli'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Nazilli'de CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Germencik'te eğitim öğretim yılı başladı
        Germencik'te eğitim öğretim yılı başladı
        Kuşadası'nda voleybol şöleni
        Kuşadası'nda voleybol şöleni
        Aydın'da eğitim öğretim yılı başladı
        Aydın'da eğitim öğretim yılı başladı
        Nazillispor kayıplarda
        Nazillispor kayıplarda