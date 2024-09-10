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        Aydın'da 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'da, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:01
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        Aydın'da 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'da, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin lira idari para cezası kesildi.

        Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde M.E'nin evine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 ton 980 kilogram zeytinyağına el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, yağların sahte olduğu tespit edildi.

        Ürünleri satmak üzere Bursa ve İstanbul'a göndereceği belirtilen şüpheliye 680 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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