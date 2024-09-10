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        Aydın'da kazı çalışmaları değerlendirildi

        Aydın'da antik kentlerin kazı başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:25
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        Aydın'da kazı çalışmaları değerlendirildi
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        Aydın'da antik kentlerin kazı başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Tralleis Antik Kenti'ndeki toplantıda kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Demir, kentteki kazıların 12 ay devam ettiğini söyledi.

        Kazılara bu sezon yaklaşık 14 milyon liralık destekte bulunulduğunu aktaran Demir, ziyaretçiye kapalı olan noktaları da kısa sürede açmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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