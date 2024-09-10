Aydın'da kazı çalışmaları değerlendirildi

Kazılara bu sezon yaklaşık 14 milyon liralık destekte bulunulduğunu aktaran Demir, ziyaretçiye kapalı olan noktaları da kısa sürede açmayı hedeflediklerini ifade etti.

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