Aydın'da kazı çalışmaları değerlendirildi
Aydın'da antik kentlerin kazı başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.
Aydın'da antik kentlerin kazı başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Tralleis Antik Kenti'ndeki toplantıda kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Demir, kentteki kazıların 12 ay devam ettiğini söyledi.
Kazılara bu sezon yaklaşık 14 milyon liralık destekte bulunulduğunu aktaran Demir, ziyaretçiye kapalı olan noktaları da kısa sürede açmayı hedeflediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.