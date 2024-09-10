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        Aydın'ın Yenipazar pidesi coğrafi işaret tescili aldı

        Aydın'ın yöresel lezzetlerinden Yenipazar pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:49
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        Aydın'ın Yenipazar pidesi coğrafi işaret tescili aldı
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        Aydın'ın yöresel lezzetlerinden Yenipazar pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri Yenipazar ilçesinden adını alan ve kentin özgün lezzetleri arasındaki Yenipazar pidesinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvurdu.

        TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillenen Yenipazar pidesinin üretim şartları ve yönteminin kayıt altına alınarak belli bir standarda kavuşturulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin lezzetlerine sahip çıkmak ve tanıtmak için çalışma yürüttükleri belirtti.

        Pidenin ününün ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığının altını çizen Çerçioğlu, "Üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanı sıra coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın ile bağı bulunan her ürünün tescili için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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