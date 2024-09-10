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        Kuşadası Voleybol Turnuvası

        Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:52
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        Kuşadası Voleybol Turnuvası
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        Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.

        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci maçında SSC Palmberg Schwerin birinci seti 25-22 aldı.

        Vakıfbank, sonraki setleri 29-27, 26-24 ve 25-23 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

        Turnuvanın ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank ile SSC Palmberg Schwerin-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaları yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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