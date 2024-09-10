Kuşadası Voleybol Turnuvası
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında VakıfBank, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci maçında SSC Palmberg Schwerin birinci seti 25-22 aldı.
Vakıfbank, sonraki setleri 29-27, 26-24 ve 25-23 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Turnuvanın ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank ile SSC Palmberg Schwerin-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaları yapılacak.
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