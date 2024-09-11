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        Kuşadası Voleybol Turnuvası

        Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:34
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        Kuşadası Voleybol Turnuvası
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        Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın üçüncü maçını VakıfBank, 25-16, 25-21, 25-21 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla kazandı.

        Turnuvanın ikinci günü Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin karşılamasıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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