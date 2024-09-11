Kuşadası Voleybol Turnuvası
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın üçüncü maçını VakıfBank, 25-16, 25-21, 25-21 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla kazandı.
Turnuvanın ikinci günü Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin karşılamasıyla tamamlanacak.
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