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        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi emniyete sığındı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı emniyetteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:07
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        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi emniyete sığındı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı emniyetteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde M.H. ile A.T. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.H. bıçakla A.T'yi yaraladı.

        Kavga alanından uzaklaşan A.T. yaralı şekilde İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştı.

        Polis ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından A.T, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri M.H'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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