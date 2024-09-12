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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:10
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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul ediyor
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor.

        ABD'de yaşayan ve dün kente gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü.

        Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da ziyaret ettiği aileye ilçe belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri taziye sürecinde destek oluyor.

        Öte yandan evin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri de canlı yayınlarla gelişmeleri aktarıyor.

        - İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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