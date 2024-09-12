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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi:

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, "Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:03
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        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi:
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, "Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz." dedi.

        ABD'de yaşayan ve dün kente gelen baba Eygi, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Eygi, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

        Ayşenur'un çok güzel bir insan olduğunu ifade eden Eygi, "Ayşenur insan haklarına, doğaya, her şeye duyarlıydı. Doğa için Brezilya'ya, Avustralya'ya, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti, nerede kimin ihtiyacı varsa... Ayşenur özel bir insandı.

        Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve oranın vatandaşı. O yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir."

        Eygi, Ayşenur ile en son havalimanında görüştüğünü, yetkililerin kendilerini bilgilendirdiğini dile getirdi.

        - "O ideallerinin peşinde koştu"

        Cenazenin yarın sabah önce İstanbul'a daha sonra ise İzmir'e getirileceğini ve cumartesi günü defnedileceğini anlatan baba Eygi, şöyle devam etti:

        "Amerika biraz değişik bir ülke, dünyanın hangi ülkesinde bir haksızlık varsa kendi vatandaşına bir öldürme varsa Amerika, amblemindeki kartal gibi çöker ama konu İsrail olunca biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına kulak vereceklerine inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gereken yere çekecek."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediğini ifade eden Eygi, kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ancak olayı öğrendiği ilk gün kimseyle görüşecek durumda olmadığını anlattı.

        Ayşenur'un çocukluğundan bu yana insan hakları savunuculuğu yaptığını, büyüdükçe bunun üstüne koyduğunu aktaran Eygi, "Amerika'da iyi bir eğitim almıştı. Keyfine bakabilirdi ve rahat bir yaşam sürebilirdi. O ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı, Orta Doğu cehennemine gitti. O kadar idealistti."

        - İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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