Aydınlı turizmci, elektrik trafosuna Narin Güran'ın resmini yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir turizmci, iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın resmini yaptı.

Çamlık Mahallesi'nde otel işleten Yusuf Çolak, Narin Güran'ın ölümünden etkilenerek iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna çocuğun resmini yapmaya karar verdi.

Çolak, çevredeki esnafın da yardımıyla birkaç saat içinde resmi yaptı. Resmin yanına ise "Madem incitecektiniz neden adını Narin koydunuz" yazıldı.

Çolak, AA muhabirine, Narin ile ilgili haberlerden çok etkilendiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.

Çocuk ölümlerine dikkati çekmek istediğini belirten Çolak, "Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Narin kızımızın vahşice katledilmesine ben de 2 kız çocuğu babası olarak kendi amatör ressamlığımla bir nebze dikkati çekip farkındalık yaratmak istedim. Bir nevi sosyal tepki diyelim buna. Umarım bu cinayetlerin sonu gelir." dedi.

Bu tür olayların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çolak, "Bu çizilen resmin sosyal bir karşılığı olmasını düşündüm. Kız çocuklarına, çocuklara, doğaya, ağaçlara bir insanlık onurunun borcu olarak bildim. Yani tabii ki burada bir dikkati çekmek, burada bir mesaj vermek, kaybolan duygularımızın tekrar gelebilmesi adına... İnsanlar bunu görsün istedim." diye konuştu.