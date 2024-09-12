Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydınlı turizmci, elektrik trafosuna Narin Güran'ın resmini yaptı

        Aydın'ın Didim ilçesinde bir turizmci, iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın resmini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:23 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydınlı turizmci, elektrik trafosuna Narin Güran'ın resmini yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde bir turizmci, iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın resmini yaptı.

        Çamlık Mahallesi'nde otel işleten Yusuf Çolak, Narin Güran'ın ölümünden etkilenerek iş yerinin karşısındaki elektrik trafosuna çocuğun resmini yapmaya karar verdi.

        Çolak, çevredeki esnafın da yardımıyla birkaç saat içinde resmi yaptı. Resmin yanına ise "Madem incitecektiniz neden adını Narin koydunuz" yazıldı.

        Çolak, AA muhabirine, Narin ile ilgili haberlerden çok etkilendiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.

        Çocuk ölümlerine dikkati çekmek istediğini belirten Çolak, "Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Narin kızımızın vahşice katledilmesine ben de 2 kız çocuğu babası olarak kendi amatör ressamlığımla bir nebze dikkati çekip farkındalık yaratmak istedim. Bir nevi sosyal tepki diyelim buna. Umarım bu cinayetlerin sonu gelir." dedi.

        Bu tür olayların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çolak, "Bu çizilen resmin sosyal bir karşılığı olmasını düşündüm. Kız çocuklarına, çocuklara, doğaya, ağaçlara bir insanlık onurunun borcu olarak bildim. Yani tabii ki burada bir dikkati çekmek, burada bir mesaj vermek, kaybolan duygularımızın tekrar gelebilmesi adına... İnsanlar bunu görsün istedim." diye konuştu.

        Çolak, resim yapmayı çok sevdiğini, otelinin duvarlarındaki resimleri de kendisinin yaptığını ifade etti.

        Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi...
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi...
        20 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
        20 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul...
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası taziyeleri kabul...
        Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı
        Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine...
        İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Aydın'daki evine...
        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi emniyete sığındı
        Aydın'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi emniyete sığındı