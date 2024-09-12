Aydın'da işçi servisinin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır ve refüj arasında sıkışan minibüsteki sürücü ile inşaat işçisi R.Y. ve H.I. yaralandı.

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