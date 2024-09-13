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        Aydın Valisi Canpolat, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki baba evini ziyaret etti

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:00
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        Aydın Valisi Canpolat, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki baba evini ziyaret etti
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret eden Canbolat, baba Mehmet Suat Eygi ve yakınlarıyla görüştü.

        Vali Canbolat'ın baba Eygi ve aile üyelerine başsağlığı dilediği ziyarette İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel'in katılımıyla dua edildi.

        Ziyarete Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de eşlik etti.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna götürüleceği, yarın öğle vakti Didim Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

        - İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

        Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek, İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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