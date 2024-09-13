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        Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki anne ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:01
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        Aydın'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki anne ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, G.K. (30) idaresindeki 09 AFB 257 plakalı motosiklet, Mursallı Mahallesi Mezarlık mevkisinde karşı istikametten gelen ve plakası ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

        Kazada motosikletin devrilmesi sonucu kadın sürücü G.K. ile 6 yaşındaki çocuğu A.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.

        Yaralı kadın ve çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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