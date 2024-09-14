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        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlanıyor

        Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:11
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        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlanıyor
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        Aydın'ın Didim ilçesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için baba evinde helallik alınıp dua edildi.

        Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

        Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.

        Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü.

        Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

        Öte yandan helallik alınması öncesi baba Eygi'yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı dileklerini iletti.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        - İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

        Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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