TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Kurtulmuş, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

Kurtulmuş, baba Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali​​​​​​​ ve diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. Ziyarete eşlik eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye taziyelerini iletti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin verdiği büyük insanlık mücadelesini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Her gün onlarca, yüzlerce Filistinlinin katledildiğine işaret eden Kurtulmuş, Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın büyük bir kısmı ile vicdan ve insaf sahibi olanların karşı çıktığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Siyonist İsrail ve işbirlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar." dedi.

"Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır" diyen Kurtulmuş, yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.