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        Germencik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 09:06
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        Germencik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Y.D. yönetimindeki 09 TM 845 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.S. idaresindeki 09 TJ 156 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan G.S, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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