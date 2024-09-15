Germencik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Y.D. yönetimindeki 09 TM 845 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde G.S. idaresindeki 09 TJ 156 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan G.S, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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