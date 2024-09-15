Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa Tarık S. yönetimindeki 35 HB 4285 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi’nde şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Salih V. ve Şükrü Alper A. yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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