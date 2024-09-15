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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:49
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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mustafa Tarık S. yönetimindeki 35 HB 4285 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi’nde şarampole devrildi.

        Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Salih V. ve Şükrü Alper A. yaralandı.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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