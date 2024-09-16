İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor.

Eygi'nin Didim Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başına gelenler, onun için dua ediyor.

Eygi'nin mezarına "Seni tanımam, bilmem kardeşim ama masumların yanında canından vazgeçmiş olman Müslümanlara, erkeklere ve İslam devlet başlarına büyük utanç yaşatıyor." yazılı karton bırakıldığı görüldü.

Anne Rabia Birden de kızının mezarını ziyaret edip, mezarda yer alan fotoğrafına dokundu, gözyaşı döktü.

Mezara ziyarete gelenlerden Nergiz Akçura, Eygi'yi tanımadığını, hikayesini haberlerden gördüğünü söyledi. Eygi'nin yaşamından çok etkilendiğini belirten Akçura, "Ayşenur kızımızı tanımadığımız halde içimizde yaşadık acıyı. Dua okumaya geldik. Bütün Türkiye'mize öncü oldu. Sembol oldu. Yani kolay iş değil bu. Ölümü göze alarak gitmiş. Kalleşçe vurdular. O yüzden biz de vatandaşlık görevimizi yapalım diye geldik. Türkiye'miz için büyük bir acı. Kanı yerde kalmasın isterim." dedi.

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.