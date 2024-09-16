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        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:11
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        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        E.B. (36) idaresindeki 06 CGU 445 plakalı otomobil Güzelçamlı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Avcı'ya (74) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılan Avcı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        E.B ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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