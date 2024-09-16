Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

E.B ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılan Avcı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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