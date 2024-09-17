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        Aydın'da 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'dan 8 ton 340 litre zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliye 1 milyon 598 bin 600 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:58
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        Aydın'da 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'dan 8 ton 340 litre zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliye 1 milyon 598 bin 600 lira idari para cezası verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan başka illere sahte zeytinyağı gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, sahte yağları bir akaryakıt istasyonunda şehirler arası yolcu otobüsüne yükleyen O.B. (20) ve H.Ç. ile başka illere götürmek üzere bir kamyona yükleyen C.K'yi (31) yakaladı.

        Operasyonda, 8 ton 340 litre zeytinyağı ele geçirildi.

        Şüphelilere 1 milyon 598 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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