Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahil kıyısında bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda sahilde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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