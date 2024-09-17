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        Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:51
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        Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahil kıyısında bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonda sahilde 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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