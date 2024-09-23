Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
Aydın'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın İl Ticaret Müdürü Arif Aksu, Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkcü, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Hüseyin Devrim, Aydın Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Burada konuşan Künkcü, ahileri var eden şeyin güzel ahlak, terbiye ve güçleri olduğunu söyledi.
Valilikte devam eden programda Vali Yakup Canbolat, yılın ahisi seçilen Aziz Düzgünel'e (77), yılın kalfası seçilen Fikret Efe Adıgüzel'e ve yılın çırağı seçilen Yunus Emre Sevil'e plaket verdi.
Lokanta işleten Düzgünel, hayatının en mutlu anını yaşadığını söyleyerek yetiştirdiği elemanlarla gurur duyduğunu ifade etti.
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