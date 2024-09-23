Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı

Lokanta işleten Düzgünel, hayatının en mutlu anını yaşadığını söyleyerek yetiştirdiği elemanlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Valilikte devam eden programda Vali Yakup Canbolat, yılın ahisi seçilen Aziz Düzgünel'e (77), yılın kalfası seçilen Fikret Efe Adıgüzel'e ve yılın çırağı seçilen Yunus Emre Sevil'e plaket verdi.

Burada konuşan Künkcü, ahileri var eden şeyin güzel ahlak, terbiye ve güçleri olduğunu söyledi.

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