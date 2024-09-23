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        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı

        Aydın'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:46
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        Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı
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        Aydın'da Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın İl Ticaret Müdürü Arif Aksu, Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkcü, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Hüseyin Devrim, Aydın Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Burada konuşan Künkcü, ahileri var eden şeyin güzel ahlak, terbiye ve güçleri olduğunu söyledi.

        Valilikte devam eden programda Vali Yakup Canbolat, yılın ahisi seçilen Aziz Düzgünel'e (77), yılın kalfası seçilen Fikret Efe Adıgüzel'e ve yılın çırağı seçilen Yunus Emre Sevil'e plaket verdi.

        Lokanta işleten Düzgünel, hayatının en mutlu anını yaşadığını söyleyerek yetiştirdiği elemanlarla gurur duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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