Aydın'da Filistin'e destek açıklaması

Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Filistin'e destek olmak için Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla meydanda toplanan vatandaşlar tekbir getirip, slogan attı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar, onur, gelecek ve insanlık için toplandıklarını söyledi.

Filistin'de yaşananların ortada olduğunu kaydeden Taşpınar, "Biz sustukça onların sesi daha çok çıkacak, biz kabullendikçe onlar daha çok tepinecek, biz görmezden geldikçe onlar daha çok katledecek." dedi.