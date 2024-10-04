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        Aydın'da Filistin'e destek açıklaması

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Filistin'e destek olmak için Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:44 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:44
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        Aydın'da Filistin'e destek açıklaması
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        Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Filistin'e destek olmak için Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla meydanda toplanan vatandaşlar tekbir getirip, slogan attı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar, onur, gelecek ve insanlık için toplandıklarını söyledi.

        Filistin'de yaşananların ortada olduğunu kaydeden Taşpınar, "Biz sustukça onların sesi daha çok çıkacak, biz kabullendikçe onlar daha çok tepinecek, biz görmezden geldikçe onlar daha çok katledecek." dedi.

        Açıklamın ardından Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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