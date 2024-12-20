Aydın'da trafik kazasında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki gün önce otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 3 çocuktan biri hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki gün önce otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 3 çocuktan biri hastanede yaşamını yitirdi.
Ataköy Mahallesi'ndeki kazada yaralanan 15 yaşındaki Ramazan Gökçe, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaralı M.K. (11) ve N.K'nin (16) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
M.Ö. (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde 19 Aralık'ta 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletteki M.K, N.K. ve Gökçe yaralanmıştı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmış, ağır yaralanan M.K. ve Gökçe, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. dün tutuklanmıştı.
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