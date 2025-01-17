Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 7 düzensiz göçmen öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 7 düzensiz göçmen öldü
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi.

        Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazıları denizde bazıları ise lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı.

        Ekipler, 3 kişinin ise denizde cansız bedenine ulaştı, kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Denizden ve havadan yürütülen arama çalışmaları sonrası kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 düzensiz göçmenin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre düzensiz göçmen botu üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 32 düzensiz göçmen ve 3 cansız beden TCSG-311 ve KB-108 üzerine alınmıştır. Düzensiz göçmen grubu ile yapılan mülakatta, Davutlar bölgesinden çıkış yaptıkları ve 4 kayıp olduğu değerlendiriliyor. Bu kayıplar için denizden ve havadan arama çalışması başlatıldı." bilgilerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Musk'ın girişimleri kabul edilemez"
        "Musk'ın girişimleri kabul edilemez"
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu
        Aydın'da ölü yunus karaya vurdu
        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmen aranıyo...
        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmen aranıyo...
        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Aydın'da 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Aydın'da haraç çetesine operasyon; 3 tutuklama
        Aydın'da haraç çetesine operasyon; 3 tutuklama
        Efeler'den savunmaya takviye
        Efeler'den savunmaya takviye
        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
        Nazillispor'un rakibi Giresunspor