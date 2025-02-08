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        Aydın'da özel hastanede ölen 94 yaşındaki kişi toprağa verildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede taburcu edilirken ölen 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:58
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        Aydın'da özel hastanede ölen 94 yaşındaki kişi toprağa verildi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede taburcu edilirken ölen 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın cenazesi toprağa verildi.

        İlçedeki özel hastanede ölen Abbaslar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Hanım Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Abbaslar'ın naaşı Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Abbaslar'ın yakınları ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı.

        - Olay

        İlçedeki özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar'ın 7 Şubat'ta taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, konunun tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Sağlık Bakanlığı ise 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığını, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğünü ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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