Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi düzenlendi

Aydın'da "Türk Pamuğunun Geleceği" ana temasıyla 7. Ulusal Pamuk Zirvesi gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'de son 5 yılda ortalama 4,6 milyon dekar alanda 2,2 milyon ton kütlü pamuk üretiminin karşılığında, 820 bin ton lifli pamuk üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Çiftçilerin tarımsal verimlilik anlamında başarılı olduğunu vurgulayan Emiralioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada tarım alanları bakımından 31'inci sırada olmamıza rağmen, toplam tarımsal hasıla bakımından hep ilk 10 içerisindeyiz. Bu da ülkemiz çiftçisinin, ülkemiz topraklarını verimli kullandığının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ülkemizde 2024 yılında 558 milyon dolar değerinde 322 bin ton pamuk ihracatı gerçekleştirilmiş olup, 2024 yılında 1,56 milyar dolar değerinde yaklaşık 819 bin ton pamuk ithalatına karşılık, aynı dönemde tekstil ve hazır giyim ihracatı 30,8 milyar dolar olmuştur. Yani ülkemiz sanayicisi ithal ettiği pamuğu sanayi ürününe dönüştürerek, yurt dışına ihracat olarak göndermiştir."

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da pamuğun ülke için sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilin temel taşı olduğunu belirtti.

Çondur, Türkiye'nin dünyada pamuk üretimi ve tüketiminde önemli ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, "2022-2023 sezonunda desteklemelerdeki iyileştirmeler sayesinde ekim alanları 573 bin hektara ulaşmıştır. Üreticilerimizin kurak ve sıcak iklim koşullarına ustalıkla uyum sağlaması sayesinde tarla verimi korunmuş ve ülkemiz pamuk üretiminde 2022 yılında rekor seviyeler olan 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 1 milyon ton lifli pamuk seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Programa, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.