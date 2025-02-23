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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:29
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serhat Semiz

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Johnson)

        Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Tuana Elisa Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)

        Setler: 25-16, 25-22, 23-25, 25-17

        Süre: 106 dakika (25, 27, 30, 24)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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