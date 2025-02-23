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        Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında önceki gün çıkan yangın, yaklaşık 46 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:28
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        Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında önceki gün çıkan yangın, yaklaşık 46 saat sonra kontrol altına alındı.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında 22 Şubat'ta çıkan yangın gece boyunca devam etti.

        İtfaiye ve orman ekipleri, rüzgarın da etkili olduğu bölgede gün ağarıncaya kadar yangını kontrol etmek için çabaladı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

        Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Olay

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın 22 Şubat'ta saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıkmış, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda ekip sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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