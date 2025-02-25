Aydın'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin Doğugazi Bulvarı'nda H.E'nin kullandığı 09 AOD 657 motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya ve sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, arkadaşlarıyla refüjde bekleyen T.K'ye yolun karşısına geçtiği esnada motosikletin çarpması yer alıyor.
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