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        Aydın'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:38
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        Aydın'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Doğugazi Bulvarı'nda H.E'nin kullandığı 09 AOD 657 motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yaya ve sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, arkadaşlarıyla refüjde bekleyen T.K'ye yolun karşısına geçtiği esnada motosikletin çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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