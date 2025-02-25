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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:37
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        Aydın'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        C.C.İ. idaresindeki 09 AEY 146 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 07 BLR 953 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle M.B. idaresindeki otomobil devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.N.B. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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