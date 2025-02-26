Aydın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Aydın'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Aydın'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Efeler, Nazilli, Köşk, Buharkent, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, gece boyunca sürdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın yoğunlaştığı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Efeler ilçesindeki Paşa Yaylası'na çıkan bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.
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