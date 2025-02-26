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        Aydın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Aydın'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:37
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        Aydın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Aydın'ın bazı ilçelerinde yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Efeler, Nazilli, Köşk, Buharkent, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın yoğunlaştığı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

        Efeler ilçesindeki Paşa Yaylası'na çıkan bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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