Aydın'da "Canlar Buluşması" düzenlendi

Aydın'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, cemevi ve Alevi dernekleri yöneticilerinin katılımıyla "Canlar Buluşması" gerçekleştirildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, bu buluşmaları bütün illerde yapmak istediğini söyledi.

Türkiye'deki bütün cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Cemevi uzmanlarımız tüm Türkiye'de 2 bin 100 cemevi tespit ettiler. Biz bu yıl 500 tanesini planladık. Her yıl 500 tane yapsak 2 bin tanesini 4 yılda zaten halletmiş olacağız, dokunmuş olacağız. Bizim başkanlık olarak 'iki tane temel görev alanımız var' dedik. Birisi cemevleri diğeri de sosyal, kültürel, bilimsel, eğitsel yayın ve yurt dışı faaliyetleri. Aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz."

Alirıza Özdemir, Alevi-Bektaşi toplumu olarak bu kuruma sahip çıkacaklarını ve sorunların çözümü için siyasetçilere baskı yapacaklarını ifade etti.

Toplantı, soru cevap bölümüyle tamamlandı.