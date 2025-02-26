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        Aydın'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, kendilerini "hoca" olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:14
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        Aydın'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, kendilerini "hoca" olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, yaşadığı ailevi problemlerin çözümü için kendilerini "hoca" olarak tanıtan kişilerce dolandırdığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler E.K. ve Ö.U'nun bulunduğu otomobili durdurdu.

        Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, 15 bin 500 lira, farklı bankalara ait 16 banka kartı, 3 cep telefonu, biber gazı ve sahte bilezik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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