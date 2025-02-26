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        Aydın'da hastanenin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın Devlet Hastanesi'nin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:25
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        Aydın'da hastanenin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın Devlet Hastanesi'nin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Efeler ilçesindeki hastanenin alt katındaki çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bazı hastalar, hastane görevlileri ve itfaiyenin yardımıyla tahliye edilerek diğer bloktaki odalara götürüldü.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul hastaneye gelerek bilgi aldı.

        Söndürülen yangın sonrası çamaşırhane bölümünde hasar oluştu.

        Dumanın tahliye edilmesinin ardından hastalar normal servislerine alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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