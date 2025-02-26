Aydın'da evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Feragat Sokak'ta, C.O'ya ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede eve yayıldı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonrası evde hasar oluştu.
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