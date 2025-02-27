Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 kilogram tütün, 10 kilogram paketlenmiş bandrolsüz tütün, 40 bin boş makaron, 5 bin 500 dolu makaron, 4 bin 500 boş sigara kutusu, 12 bin makaron filtresi ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

G.T. gözaltına alındı.