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        Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:56
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        Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 5 kilogram tütün, 10 kilogram paketlenmiş bandrolsüz tütün, 40 bin boş makaron, 5 bin 500 dolu makaron, 4 bin 500 boş sigara kutusu, 12 bin makaron filtresi ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        G.T. gözaltına alındı.

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