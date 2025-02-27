Aydın'da çıkan tartışmada bir kişi satırla yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi satırla yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi satırla yaralandı.
Hasanefendi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve satır kullanıldı.
Kavgayı ayırmak isteyen esnaf N.Ö. satırla yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli C.T'yi gözaltına aldı.
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