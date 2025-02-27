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        Aydın'da çıkan tartışmada bir kişi satırla yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi satırla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:47
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        Aydın'da çıkan tartışmada bir kişi satırla yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişi satırla yaralandı.

        Hasanefendi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve satır kullanıldı.

        Kavgayı ayırmak isteyen esnaf N.Ö. satırla yaralandı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüpheli C.T'yi gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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